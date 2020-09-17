تراند اليوم : بالفيديو .. قريبا كتاب ” سينما نبيلة عبيد”

شوّقت الممثلة المصرية ​نبيلة عبيد الجمهور لكتابها “سينما نبيلة عبيد” اذ نشرت فيديو التحضير للكتاب على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليه قائلة: “لموعد أقترب…وصدور كتاب سينما نبيله عبيد بات قريبا جدا…

موسيقى بعنوان ” حياتي” لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب تعبر عن حالة الترقب و المفاجأت التي أعيشها وأنتظرها…بحبكم اووي ومساء الورد على عينيكم”.

الجدير ذكره ان هذا الكتاب يرصد مشوارها الفني، وهو من تأليف الباحث والمؤرخ السينمائي محمود قاسم، يتناول إستعراضاً مطولاً لجميع أفلامها في السينما المصرية.