تراند اليوم : علي ربيع يكشف عن الإسم الجديد لفيلم ” الخطة العامية ” – إتفرج

كشف الفنان علي ربيع عن تغيير اسم فيلمه الجديد “الخطة العامية”.

أوضح ربيع لجمهوره أنه تقرر تغيير اسم الفيلم، لكن لم يكشف حتى الآن عن الاسم الجديد، موضحا أنه سيعلن الأمر بنفسه.

كتب ربيع عبر حسابه على Instagram: “صباح الفل علي الجمهور العظيم حبايب قلبي أهلي وناسي هيتم تغير اسم الفيلم الخطة العامية وإن شاء الله الاسم الجديد هينزل علي البوستر الرسمي للفيلم انتظرونا قريبا بجميع سينمات مصر والوطن العربي، أنا بوضح بس”.

كان الفنان محمد عبد الرحمن نشر قبل أيام صورة للبوستر الدعائي للفيلم، ظهر عليه أبطاله، ولكن يبدو أنهم قرروا في اللحظات الأخيرة تغيير الاسم.

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البوستر الرسمي لفيلم “الخطة العامية”



يشار إلى أن الكاتب عمر طاهر علق على اسم الفيلم بعد نشر البوستر الدعائي الأول له، بسبب تطابق الاسم مع اسم عمل سبق وكتبه قبل 4 سنوات للفنان محمد هنيدي قائلا: “مش من قلة الأسامي يا جماعة ما المشروع الناس كلها عارفاه”.

فيلم “الخطة العامية” بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبد الرحمن، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كنز.