تراند اليوم : غدا .. حفل للمطربة نوران أبو طالب على مسرح النافورة

تقدم المطربة نوران أبو طالب حفلاً في الثامنة من مساء غد الجمعة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن الحفل مختارات من أشهر الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها: أهو ده اللي صار ، الحلوة دي ، لأ مش انا اللي ابكي ، فى هويد الليل ، صبري عليك طال، وعيونها، ممكن، شبابيك، بلا ولا شي، صباح ومسا، سألتك حبيبي، انا والعذاب وهواك، يا ورد مين يشتريك، بنلف وغيرها الى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة منها ما مد، فوازير ويا نجمة.

يشار إلى أن نوران أبو طالب لها خبرة بالتعرف على أنواع مختلفة للموسيقي منذ الصغر، وبدأت رحلتها الفنية عام 2015 حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية، وبعدها بثلاثة أعوام بدأت مشروعها الفني الخاص، حيث قدمت عروض فنية بمصر والأردن، وشاركت في تلحين عدد من أعمالها كما شاركت في مهرجانين دوليين لموسيقي الجاز هما القاهرة للجاز وحكاوي الجاز ونالت استحسان الجمهور