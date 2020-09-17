قيس الشيخ نجيب يهاجر الى كندا بسرية تامة ويُصدَم بانتشار الخبر!

متابعة بتجـــــــــــرد: أكّد الممثل السوري قيس الشيخ نجيب أنه تفاجأ كثيراً حين علم أن خبر هجرته الى كندا مع عائلته انتشر وعلم الناس به، رغم انه أقدم على هذه الخطوة بسرية تامة ومن دون أن يعلن عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في دردشة مع “ET بالعربي”، ضاحكاً: “ما بعرف الناس كيف عرفت على فكرة والله العظيم. الخبر انتشر بطريقة فلسفية. ولا حتى نزّلت أبداً ولا شي على “إنستغرام”. ما بعرف اليوم فقت الصبح لقيت الناس كلها عارفة”.

وكشف الشيخ نجيب أنه أصبح مقيماً في كندا منذ نحو 22 يوماً بعدما خضع لـ 14 يوماً في الحجر المنزلي. ولفت الى أنه ورغم انتقاله الى كندا، الا انه سيكون موجوداً دائماً بين كندا والشرق الأوسط، سواء بيروت أو دبي أو مصر من أجل مهنته وأعماله التمثيلية، وستبقى عائلته في كندا.