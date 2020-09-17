صور| أحمد الفيشاوي يتحدى محمد رمضان بجلسة تصوير لـ"نمبر 2"

رنا صلاح الدين - خضع الفنان أحمد الفيشاوي، لجلسة تصوير جديدة بمناسبة اقتراب طرح أغنيته الجديدة "نمبر 2".

ونشر الفيشاوي صور من جلسة التصوير عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقًا:" "نمبر 2 في الملعب أنا سانتر يو".

كان الفنان أحمد الفيشاوي قد اعترف من قبل أن أغنية “نمبر 2” التي يستعد لطرحها تعتبر إسقاطًا على أغنية “نمبر 1” للفنان محمد رمضان وسخرية منها بنسبة 100%.

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وعلق الفنان محمد رمضان على استعداد الفيشاوي لطرح هذه الأغنية من خلال استضافته في برنامج " The Insider بالعربي ":"محدش يقدر يتريق على نمبر وان، ده حلم لكل شخص في الحياة وفي كل مجال، لأنها تمثل النجاح فما نقدرش نتريق على نمبر وان”.

وأضاف: “أتمنى التوفيق للفيشاوي والأغنية تبقى فعلا نمبر 2، وأغنية نمبر 2 هي اعتراف رسمي منه للعالم كله”.

وأغنية "نمبر 2" من كلمات «تي» T وألحان وزة، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.