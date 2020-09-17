خالد سرحان يكشف: أنا وحلا شيحة تلقينا تهديدا بالقتل

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري خالد سرحان إنه تلقى تلقى تهديدا بالقتل هو الفنانة حلا شيحة، وذلك بسبب دوريهما في مسلسل "خيانة عهد".

خالد سرحان أكد أن الجمهور تأثر بشكل كبير جدا بقتلهما لابن يسرا في المسلسل، لافتا إلى أن شر الشخصية التي يلعبها في المسلسل مبني على أساس.

وأضاف، في لقاءه ببرنامج "السفيرة عزيزة" على قناة "dmc": "لا يوجد شر مطلق، الشخصية التي أقدمها تربى هو وأخته تربية بها تفرقة، ما تسبب في نوع من الحقد والضغينة".

Advertisements

خالد سرحان وحلا شيحة

وأكد أن هناك شرًا أكبر من ذلك في الحياة الواقعية، حيث قال: "الحياة مليانة شر، وكنت مشارك في عملية قتل ابن أختي بالمسلسل، لكني فُزعت عندما قتلته حلا شيحة".

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" عرض في شهر رمضان الماضي 2020، وهو من بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبرى، وهنادى مهنى، وخالد أنور، وهو من تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد ومحمد أبوالسعد، وإخراج سامح عبد‏العزيز.