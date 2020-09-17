بصورة ورسالة.. ملك أحمد زاهر تهنئ والدها بفيلمه الجديد "زنزانة 7"

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر على تهنئة والدها الفنان أحمد زاهر على طرح فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم "زنزانة7"، في دور العرض السينمائي.

ملك نشرت صورة جمعتها بوالدها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ظهرت فيه وهي تحتضنه، ووجهت له تهنئة خاصة.

الفنانة الشابة كتبت في تهنئتها لوالدها: "اد ايه انا بحبك و فخورة بيك، واد ايه كان واحشني كل تفاصيل وشك وتعبيراتك اللي ملهاش حل علي شاشة السينما بالذات".

وأضافت: "وأد ايه كنت قاعدة طايرة وفخورة ومنبهرة بيك النهارده مبروك يا أحلي وأجمد ممثل فمصر بحبك يا زيزو".

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وتابعت: "الفيلم بجد حلو اوي اوي وهيفوت اي حد هيكسل يشوفو يلا كلكو شوفو وقلولي رأيكم #احمدزاهر #حربي_الكومي #زنزانه_٧".

وكان أبطال فيلم "زنزانة7" قد احتفلوا بالعرض الأول له في دور العرض، وذلك مساء أمس الأربعاء 16 سبتمبر.

وحضر من الأبطال كل من أحمد زاهر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ومدحت تيخا، وغيرهم، وقد التقطوا الكثير من الصور سويا ومع الجمهور.

وفيلم “زنزانة 7” من بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعي، وعبير صبري، ومنة فضالي، ومايا نصري، وإيهاب فهمي، وأحمد التهامي، ومدحت تيخا، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.