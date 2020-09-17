روبرت باتينسون: كورونا لن يمنعني من الحب

متابعة بتجـــــــــــرد: ظهر الممثل البريطاني روبرت باتينسون، مع خطيبته سوك، في أحد متنزهات لندن، لأول مرة منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا، وأكد بطل فيلم «تويلايت» الشهير، أن كورونا لن يبعده عن خطيبته، ولن يمنعه من الحب.

وأوضح أنه يعتقد بأن وجود خطيبته بجانبه يزيد من مناعة جسده لمقاومة المرض، وأنه لا يتخيل حياته من دونها، مشيداً بوقوفها إلى جانبه، عند إعلان إصابته بالمرض، وعدم تخليها أو ابتعادها عنه.

وأكد باتينسون أنه تعافى من المرض، بعد أن أظهرت الاختبارات في بداية الشهر الجاري أنه إيجابي، ما استدعى عزله لمدة 10 أيام.

وفي الوقت الذي يخرج فيه الممثل مع خطيبته سوكي في الحدائق، يسارع العاملون في فيلم باتمان لتصوير المشاهد التي لا يظهر فيها باتينسون، بعد أن توقف التصوير لعدة أيام بعد إعلان إصابته بالمرض.

وكان تصوير الفيلم قد توقف للمرة الأولى في شهر مارس الماضي، بعد تفشي فيروس «كوفيد-19»، ما كبد شركة وارنر بروس مئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية، إلى جانب احتمال تأخير عرض الفيلم عن الموعد المقرر.