مغرد يستنجد عبر تويتر وأحلام تستجيب

متابعة بتجــــــــــــــرد: أثار مقطع فيديو نشره المواطن السعودي ريحان الحربي، المقيم في الرياض، عبر تويتر، تفاعل العديد من المغردين، حيث شكا حاجته وضيق حاله، وهو يبكي ويقول: «الله يسمعني ويلطف بحالي أنا في حاجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
وذكرت إحدى المغردات التي نشرت الفيديو خلال سلسلة من التغريدات، أن الحربي يذهب للمستشفى مشياً على الأقدام، وأنه يعاني من إيقاف الخدمات والديون المتراكمة.
وتفاعلت الفنانة الإماراتية أحلام مع التغريدة، وأعادت نشرها قائلة: «وأنا معك حابه اساعده من هو وش عنوانه كلش ولا دموع الرجال تقهر وتذبح»، الأمر الذي أثار إعجاب وتفاعل العديد من متابعي ومحبي أحلام الذين رغبوا أيضاً بمساعدة الرجل.
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