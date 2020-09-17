الموت يُفجع بيل غيتس.. “والدي هو بيل غيتس الحقيقي”

متابعة بتجــــــــــــرد: نعى الملياردير الأميركي ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس والده بتغريدة مؤثرة عبر حسابه الخاص على موقع تويتر.

ونشر بيل غيتس صورة لوالده ووجه له رسالة كاتباً: “والدي هو بيل غيتس الحقيقي، كان كل ما أحاول أن أكون عليه، سأشتاق إليك كل يوم”.

وتوفي ويليام غيتس الثاني عن 94 عاماً، يوم الاثنين 14 أيلول، في منزله في واشنطن جراء مرض الزهايمر.

وكان ويليام غيتس قد أسس شركة محاماة كبيرة في مدينة سايتل الأميركية، وساعد ابنه في تأسيس مؤسسة “بيل وميليندا غيتس”، وهي إحدى أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في العالم.