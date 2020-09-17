تويتر يعلّق حساب عالمة بعدما اتّهمت الصين بتصنيع فيروس كورونا

متابعة بتجـــــــــــــرد: علّقت شركة تويتر حساب عالمة الفيروسات الصينية، لي منغ يان، الّتي اتّهمت في وقتٍ سابقٍ الحكومة الصينية بتصنيع فيروس كورونا بمختبر في ووهان.

وفي التّفاصيل، قامت تويتر بهذه الخطوة يوم الثلاثاء، فيما ظلّ الحساب معلّقاً حتّى يوم الأربعاء وظهرت رسالة على الصفحة جاء فيها: “تمّ تعليق هذا الحساب. فالشركة تقوم بتوقيف الحسابات التي تنتهك قوانينها”.

وكانت شركة تويتر قد بدأت بوضع علامات تحذير على بعض التغريدات التي تحتوي على معلومات مختلف عليها أو مضللة عن فيروس كورونا منذ شهر أيار.

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وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، قالت لي منغ يان إنّها أُوقفت عن العمل لأنّ الحكومة لا تريد أن يعرف الناس الحقيقة. وأشارت إلى أنّها تملك الدليل الكافي لتظهر كيف تم صنع الفيروس وما السبب وراءه.

وأوضحت لي أنّها كانت من بين العلماء الأوائل الّذين حلّلوا فيروس كورونا وكان ذلك في نهاية شهر كانون الأوّل من العام 2019 ، ومن خلال مشاوراتها الطبية والعلمية، عثرت على أدلّة تثير الشكوك حول انتقال الفيروس، مؤكدة أن بكين تعمدت تشويه تفاصيل أصل الفيروس.