كريستيانو رونالدو يقدم لـ جورجينا ردوريغيز أغلى خاتم خطوبة من لاعب كرة قدم

متابعة بتجـــــــــــرد: رفع كريستانو رونالدو سقف التحدي إلى خارج الملعب، إذ قدّم لحبيبته جورجينا رودريغز أغلى خاتم خطوبة بين جميع لاعبي كرة القدم في العالم. فبحسب موقع “ذا صن”، قدم رونالدو لحبيبته خاتماً من كارتيه مصنوعاً من الألماس يبلغ سعره 615 ألف جنيه إسترليني. وكان رونالدو قد عقد خطبته على جورجينا قبل عامين. كما نشر الموقع قائمة بأغلى خواتم الخطوبة في عالم كرة القدم، حيث جاء ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل على الشكل التالي:

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