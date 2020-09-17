كاميرات الباباراتزي تلاحق بوراك أوزجيفيت وفهرية إيفجن وهذا ما التقطته

متابعة بتجـــــــــــرد: كثيراً ما تلاحق عدسات كاميرات مصوري الباباراتزي المشاهير وأسرهم في كل أنحاء العالم. ويحدث هذا في تركيا حيث يكاد الممثلون لا ينجون من مراقبة الصحافيين لهم.

وفي هذا الإطار تناقل عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” ومنها حساب برنامج ET بالعربي صوراً التقطت للنجم بوارك أوزجيفيت وزوجته فهرية إيفجن وهما يجلسان في أحد الاماكن العامة قبل أن يستقلا سيارتهما ويغادرا.

وأحدثت الصور ضجة كبيرة على الحساب حيث أشار الكثير من المتابعين إلى انهما يبدوان عفويين وعلى طبيعتهما معربين عن إعجابهم بذلك. وتحدث آخرون عن التغير الذي طرأ على شكل الفنان والذي فرضه عليه دوره في مسلسل “المؤسس عثمان”.

وفي المقابل تساءل فريق ثالث عن سبب عدم وضع النجمين الكمامة على وجهيهما وتعرضوا لهما بالانتقادات حيث رأوا أن هذا يعد استهتاراً بالخطر الذي يشكله انتقال فيروس كورونا المستجد في كل أنحاء العالم.

ويشار إلى أن الممثل التركي نشر في وقت سابق على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات فيديو سجل له أثناء وجوده في صالون الحلاقة من أجل تغيير شكله استعداداً لأداء شخصيته في الملسلس المذكور.