كورونا يهاجم مسرح البولشوي.. إصابة نجمة الأوبرا العالمية آنا نتريبكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألغى مسرح البولشوي أوبرا "دون كارلوس" لإصابة الفنان إلدار أبدوراكوف بفيروس كورونا، كيث كان من المفترض أن تؤدي نجمة الأوبرا العالمية آنا نتريبكو, أحد الأدوار الرئيسية في تلك الأوبرا، قبل إعلان خبر إصابتها بمرض التهاب الرئتين الذي سببه الفيروس التاجي.

وكتبت الفنانة عبر حسابها على تطبيق "أنستقرام": مضت 5 أيام على إقامتي في المستشفى. وأنا مصابة بمرض التهاب الرئتين الناجم عن فيروس كورونا وأعتقد أن الشفاء قريب، وقمت بعزل نفسي فورا بعد أن أحسست بمرضي، رغم أن نتائج كشف الفيروس كانت سلبية، وزرت المستشفى حيث قدم لي الأطباء مساعدة طبية. وسيكون كل شيء على ما يرام".

وأضافت الفنانة: "كنت أواجه خيارا: إما أجلس في البيت معزولة وخائفة من الإصابة بالفيروس، أو أرقد في المستشفى لمدة قصيرة وأتعافى سريعا وأواصل أداء مهنتي".

يذكر أن مسرح البولشوي أفاد يوم 10 سبتمبر بإصابة فنانه إلدار أبدوراكوف بالفيروس التاجي، وقررت إدارة المسرح إلغاء أوبرا "دون كارلوس" حيث يقوم الفنانون، أبدورازاكوف، آنا نيتربكو، يوسف أبوازوف، أهوندا كولايفا وألتشين أزيزوف بأداء أدوار فيه.