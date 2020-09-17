"نمبر 2".. أحمد الفيشاوي يكشف كواليس أغنيته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان أحمد الفيشاوي، مجموعة صور من كواليس أحدث أغانيه "نمبر 2". وعلق "الفيشاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "نمبر 2 في الملعب أنا سانتر يو". أغنية "نمبر 2" من كلمات تي، وألحان وزة، والكليب من إخراج وغناء أحمد الفيشاوي. يذكر أن الفيشاوي شارك في بطولة فيلم "الحارث" الذي عرض مؤخرا على إحدى المنصات الإلكترونية، وشاركه البطولة ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، باسم سمرة، ومن إخراج محمد نادر.

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