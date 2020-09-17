دفع لها 25 قرشا.. مهر الفنانة عبلة كامل من زوجها محمود الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعتبر الفنانة عبلة كامل واحدة من أهم النجمات في تاريخ الفن.

وفي حياة الفنانة الكبيرة زيجتين، الأولى من الفنان أحمد كمال، التي أنجبت منه ابنتيها، والثانية من الفنان الراحل محمود الجندي.

وفي حوار للفنان الكبير محمود الجندي مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "100 سؤال"، قال عن زواجه من الفنانة عبلة كامل إنها ارتدت الحجاب بعد عودتهما من أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة، حيث أخبرته أنها لن تخلع الحجاب بعد أداء فريضة الحج، فرحب "الجندي" مشيرا إلى أنه قال إن هذه قناعتها الشخصية، وهي حرة فيما تختار.

وأكد "الجندي" أنه دفع مهرًا للفنانة الكبيرة، قيمته 25 قرشا فقط، وقال إنه لم يتحدث معها بشأن قيمة المهر أو مثل تلك الأمور، ونفى أن يكون زواجهما حدث سرًا، والدليل أن المجلات والصحف نشرت الخبر فور حدوثه.

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أما عن سبب طلاقهما، قال "الجندي" في لقاء ببرنامج "حفلة11": "كان نجمها أعلى مني، وكان شغلي أقل، واتعرض عليّ أعمل أعمال مجاملة ليها، ورفضت طبعًا".

وتحتفل النجمة الكبيرة اليوم بعيد ميلادها الـ 60، ومن أبرز أعمالها "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "هيستريا"، "وجهة نظر"، وغيرها من الأعمال.

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