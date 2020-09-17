علي ربيع يُغير اسم فيلمه الجديد "الخطة العامية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

كشف الفنان علي ربيع عن تغيير اسم فيلمه الجديد "الخطة العامية" قبل طرحه.

وكتب ربيع، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "انستجرام": "صباح الفل على الجمهور العظيم حبايب قلبي، أهلي وناسي، هيتم تغيير اسم الفيلم الخطة العامية وإن شاء الله الاسم الجديد هينزل على البوستر الرسمي للفيلم، انتظرونا قريبًا بجميع سينمات مصر والوطن العربي، أنا بوضح بس".

وكان الكاتب عمر طاهر، انتقد صُنّاع فيلم "الخطة العامية"، بسبب تشابه الاسم مع مشروعه السينمائي الذي أعلن عنه قبل أربعة أعوام تقريبًا، ومن بطولة محمد هنيدي ".