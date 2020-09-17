نسرين طافش أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: خضعت الفنانة السورية نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة تحت إشراف المصورة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وعلقت: "ولأن وجهك من رضا، سبحان من بسط الرضا". Advertisements وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة السورية التي ظهرت في الصور بإطلالة أنيقة. نسرين طافش تشارك في بطولة مسلسل "الوجه الآخر" الذي يعرض حاليا على شاشة "سي بي سي"، وتجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية "سارة". مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، أحمد فهيم، قصة ماجد المصري، وسيناريو فداء الشندويلي.

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