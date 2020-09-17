بعد عرض "زنزانة 7".. أحمد زاهر: "يوم جميل مع الجمهور العظيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل صناع فيلم "زنزانة 7" بعرضه مساء أمس الأربعاء بالسينمات.

ونشر الفنان أحمد زاهر، مجموعة صور من إحدى دور العرض السينمائية، بصحبة صناع العمل، كما ظهرت في الصور ابنتيه ليلى وملك زاهر.

وعلق "زاهر" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "الحمد لله، يوم جميل مع الجمهور العظيم، حضرنا الفيلم والحمد والشكر لله، ردود الأفعال حلوة جدا، زنزانة 7 في كل السينمات في مصر والسعودية والإمارات".

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.