زوجته نجمة إغراء شهيرة وهذه أبرز أعماله.. حكايات حسين حلمي المهندس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 17 سبتمبر 1920، ولد المؤلف والمخرج الكبير حسين حلمي المهندس، الذي يعتبر واحدًا من أشهر أبناء جيله.

البداية

تخرج في كلية الهندسة عام 1943، وأحب الفن وكانت انطلاقته من مسرح الجامعة، وكان صديقه المقرب الفنان حسين رياض، وجمعته صداقة بالنجمة ماجدة.

مكتشف النجوم

اكتشف "المهندس" عددًا من النجوم، أبرزهم زبيدة ثروت، شادية، وهند رستم، كما اكتشف الفنانة ميرنا المهندس، التي منحها لقب "المهندس" إيمانًا بموهبتها.

أعمال خالدة

برع في كتابة السيناريو، وكان من أبرز أعماله "بابا أمين"، "الغريب"، "نساء في حياتي"، "الملاك الصغير"، "بنت 17"، "سيدة القصر"، وغيرها.

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المخرج حسين حلمي

من أبرز أعماله "شمس لا تغيب"، "عاصفة من الحب"، "أنا وبناتي"، "هذا الرجل أحبه"، "لمن تشرق الشمس"، "ساعة الصفر".

زواجه

اكتشف الفنانة ناهد شريف، وتزوجا، وقدمها كنجمة إغراء في فيلم "عاصفة من الحب"، وبعد سنوات انفصلا، ولم يثمر زواجهما عن أبناء.

نقيب السينمائيين

اختير "المهندس" نقيبا للسينمائيين عام 1967، كما درس مادة السيناريو بالمعهد العالي للسينما، كما مثل مصر في العديد من المهرجانات الدولية.

وفاته

في 5 يوليو 2004، رحل عن عالمنا الفنان الكبير عن عمر يناهز 83 عامًا.