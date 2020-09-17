تراند اليوم : إعلامية شهيرة تثير ضجة بشورت وتعلق: اللي هيقل أدبه همسح بيه الأرض

تعرضت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، لموجة انتقادات وسخرية من المتابعين، بعدما ظهرت في صورة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، وهي مرتدية "بايك شورت" ضيقا مع سترة شتوية.



وعلقت "بسمة" على الصورة التي نشرتها: "الوو يا فانز قلبي وحشتوني"، لتنهال عليها التعليقات من الجمهور، فقال أحد المتابعين لها:"واحدة بتنصحك بلبس الحجاب تقولي عليها منفسنه ومعقدة معقولة ده رد الدكتورة، فيه حاجه غلط أكيد حد بيرد مكانها عمر ما كان ردها كده".

وقال متابع آخر: "طبعا لبس غير لائق لا بسنك ولا أخلاقك اللي كانت زمان، وكمان بتردي على الناس رد زي ده أمال إيه البوست ازيكم يا فانز وإنتي داخلة تقوليلهم خليكوا في نفسكم".

فيما ظهرت "بسمة" بشكل مفاجئ للرد على سيل التعليقات التي انهالت عليها حيث قالت: "اللي هيقل أدبه همسح بيه الأرض".

لكن في ظل انتشار التعليقات السلبية على صورتها بكثافة، قررت الخروج عن صمتها للرد على الهجوم الذي تعرضت له، في فيديو نشرته عبر "إنستغرام" قائلة: "أي حد هيدخل أي أكاونت ليا، سواء بيدج أو سناب شات، او إنستغرام، وهيقل أدبه همسح بكرامته الأرض، و99% من الفانز بتوعي محترمين، لكن الشخص اللي دخل بعتلي انهاردة، ان شاء الله مش اتمنالك اللي عندي يبقى عندك، وأنا مش عايزة ادعي عليك، واللي عندي يبقى عندك فتحس فتعرف فتفهم".

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وأضافت بسمة: "ياللي معندكش دم، يا اللي أهلك معرفوش يربوك، وأي حد هيغلط فيا هغلط فيه، مش معنى إن إحنا شخصيات عامة هنسمح بالإهانة، لو أي حد ماشي في الشارع وراح حد هزقه مش هيسكتله، ومش عشان شخصية عامة يبقى هسكت على الإهانة، وأي حد هيقل أدبه عليا، همسح بيه بلاط الأرض، الكلام ده لـ 1% من الناس اللي عندي، هو أنا لازم اتمرمغ في الأرض وأشد في شعري علشان تعرف إني عيانة، أنا الحمد لله بقوى على أي ابتلاء".

واختتمت بقولها: "أي حد هيقل أدبه هقل أدبي عليه، يا سفلة يا قليلي الأدب، وبشكر كل الفانز المحترمين اللي بيدعموني وبيقفوا جنبي، وبيساندوني، وأنا باتسم بالقوة والشجاعة في إن أنا أواجه أي مرض أو أي تعب".

يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة سافرت للعلاج خارج مصر، وهو ما عرضها للانتقادات في البداية، إلا أنها خرجت من أجل توضيح الحقيقة لجمهورها.

وأكدت بسمة وهبة، في فيديو نشرته مؤخرا عبر "إنستغرام"، أنها تعاني من مرض نادر؛ ما دفعها للسفر للخارج من أجل تلقي العلاج؛ لأن حالتها لا تتواجد مثلها في مصر بشكل كبير.