رابح صقر في الرياض من أجل اليوم الوطني السعودي

يستعد الفنان رابح صقر، لحفله الغنائي الأول مع جمهوره بعد كورونا، وذلك في العاصمة لسعودية الرياض، احتفالاً باليوم الوطني للملكة.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر، في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض،

وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 5 فئات، حيث تبدأ الفئة الأولى بـ 1150 ريال سعودي، وأعلى فئة سجلت 6900 ريال، وتم نفاد 3 فئات من التذاكر، مع البيع السريع للفئتين الباقيتين.

تشهد الملكة خلال الأسبوع القادم، احتفالات فنية ضخمة باليوم الوطني في عدد من مدن المملكة "الدمام، جدة، الرياض"، بوجود أبرز نجوم العالم العربي، ومنهم "راشد الماجد، أصيل أبو بكر، أحلام، عبادي الجوهر، داليا مبارك"، بالإضافة إلى نجوم الغناء المصري"عمرو دياب، محمد حماقي، أنغام، تامر عاشور".