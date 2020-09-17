غدًا الجمعة.. حفل غنائي لهشام عباس في مدينة الشيخ زايد

يُحيي الفنان هشام عباس حفلًا غنائيًّا، بعنوان "ما يطلبه المستمعون"، وذلك في مدينة الشيخ زايد.

يقام الحفل غدًا الجمعة في أحد الأماكن الشهيرة للحفلات

في مدينة الشيخ زايد، إذ يقدم مجموعة غنائية مميزة المفضلة لدى جمهوره، خصوصًا في فترة التسعينات.

يذكر أن آخر إصدارات هشام الغنائية كانت أغنية "هي دي"، التي طرحها في فبراير من العام الماضي، وحققت أكثر من مليون مشاهدة، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: محمد يحيى، توزيع: كريم عبدالوهاب.