بعد الاحتقال بعيد ميلاده.. تعرف على رسالة نادر حمدي لـ جمهورة

وجه الفنان نادر حمدي رسالة شكر لمتابعيه بمناسبة تهنئتهم في عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"حمدي" صورة جديدة له من إحتفالية عيد ميلاده، وعلق عليها قائلاً:"أنا بشكر كل اللي أفتكروني و بعتولي بمناسبة عيد ميلادي من

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قلبي، بجد إتبسطت جداً و ربنا يخليكوا ليا"، وقد تفاعا معه متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال نادر حمدي أغنية"شوفوا مصر عاملة إيه"، لصالح إحدى المدن الجديدة، غناء وألحان عمرو مصطفى، كلمات: تامر حسين، توزيع موسيقي: نادر حمدي.