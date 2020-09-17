وجه الفنان نادر حمدي رسالة شكر لمتابعيه بمناسبة تهنئتهم في عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشر"حمدي" صورة جديدة له من إحتفالية عيد ميلاده، وعلق عليها قائلاً:"أنا بشكر كل اللي أفتكروني و بعتولي بمناسبة عيد ميلادي من
يذكر أن آخر أعمال نادر حمدي أغنية"شوفوا مصر عاملة إيه"، لصالح إحدى المدن الجديدة، غناء وألحان عمرو مصطفى، كلمات: تامر حسين، توزيع موسيقي: نادر حمدي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الاحتقال بعيد ميلاده.. تعرف على رسالة نادر حمدي لـ جمهورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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