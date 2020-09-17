الليلة.. أحمد العوضي مع منى الشاذلي في برنامج "معكم"

يخرج الفنان أحمد العوضي لجمهوره من خلال برنامج "معكم"، للإعلامية منى الشاذلي، في أول لقاء إعلامي له بعد زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز.

يذاع اللقاء الليلة على قناة CBC، في تمام الساعة الـ 9 مساءً،

يتحدث فيه عن كواليس قصة الحب بينه وبين ياسمين، وتفاصيل زواجهما، بالإضافة إلى كواليس أعماله الفنية القادمة، مع بعض من الأسئلة الترفيهية التي يتشاركها مع حضور البرنامج.

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يتشضيف البرنامج في موسمه الجديد مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي أبرزهم"أحمد زاهر،، أحمد السقا، كريم فهمي"، وضمت أحدث حلقات البرنامج فريق عمل المسلسل الرمضاني "100 وش"، حيث حققت الحلقة نسبة مشاهدة عالية فور طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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