ميس حمدان تروج لأغنيتها الجديدة"صح صح"

أعلنت الفنانة ميس حمدان عن أغنيتها الجديدة "صح صح" باللهجة الخليجية، مع المنتج نصر محروس، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

نشرت"ميس" مقطع فيديو لها برفقة نصر محروس، وعلقت عليه قائلة:"سعيدة جداً جداً بالتعاون مع المنتج الكبير صانع النجوم

أستاذ / نصر محروس في الاغنيه الخليجية"صح صح"، وإن شاء الله تكون فاتحة خير علينا و تعاون مثمر و ربنا يكتبلنا النجاح، إن شاء الله الاغنية سيتم طرحها بعد أيام، ويارب تعجب كل المتابعين في الخليج و المغرب العربي و الوطن العربي أجمع".

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يذكر أن آخر أعمال ميس حمدان مسلسل"أمير الليل"، بطولة: رامي عياش، داليدا خليل، أسهد رشدان، من تأليف: منى طايع، إخراج: إيلي برباري، تدور أحداثه حول سحر وغموض شخصية الأمير عمر، وتمرد وعنفوان شخصية شقيقة زوجته المريضة فرح، كل هذا خلال حقبة تاريخيّة مهمّة من تاريخ لبنان في زمن الإنتداب، ويمتد بالحقبة حتى أواخر ثلاثينيّات القرن الماضي، كما يُظهر قصور الأمراء وبيوت قُرى لبنان.

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