آمال ماهر تهنىء أصالة على ألبومها الجديد

حرصت الفنانة آمال ماهر، على تهنئة الفنانة أصالة، بعدطرح ألبومها الغنائي الجديد "لاتستسلم"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

جاءت تهنئة آمال رداً على تغريدة لـ أصالة، حين أشادت أصالة بصوتها قائلة:"آمال من أجمل الأصوات وأقدرها،

وبالتأكيد محبيها ذواقة ومهذبين"، لترد عليها آمال قائلة:"ده من ذوقك ومبروك على الأالبومودايما من نجاح لنجاح، ومحبينك دايماً حاضرين زي مانتي حاضرة بكلامك الحلو وأسلوبك الراقي".

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يذكر ان أصالة قد طرحت ألبومها "لاتستسلم" مساء أمس، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والذي ضم 20 أغنية خليجية منهم"سوي، غمض عيونك، ماقدرت أنطق، وش كنت أقول، كالمعتاد".

يذكر أن آخر إصدارات آمال الغنائية، كانت من خلال أغنية "كمل طريقك"، التي طرحتها خلال أغسطس الماضي، عبر "يوتيوب"، من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:محمد عبية، توزيع:أحمد أمين.