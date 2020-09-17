تستعد الفنانة نانسي عجرم، لحفلها الغنائي بتقنية "أون لاين"، وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك".
يذاع الحفل مساء غد الجمعة، في تمام الساعة الـ 8 بتوقيت مصر، الـ 9 بتوقيت السعودية ، بيروت، حسب ماأعلنت في وقت سابقعبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
يعتبر هو الحفل الغنائي الثاني لها بتقنية "أون لاين"، حيث قدمت نانسي خلال شهر مايو الماضي حفل بعنوان "أمل بلا حدود"، وحقق
يذكر أن آخر إصدارات نانسي الغنائية من خلال أغنية "قلبي ياقلبي"، التي سجلت أكثر من 25 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات وألحان:نبيل خوري، توزيع:باسم رزق.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. حفل غنائي لـ نانسي عجرم عبر "تيك توك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.