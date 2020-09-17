شاهد.. أبطال فيلم "زنزانة 7 " من العرض الخاص

شارك الفنان أحمد زاهر متابعيه مجموعة صور من العرض الخاص لفيلم"زنزانة 7"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"زاهر" صور له مع أبطال الفيلم، وعلق عليه قائلاً:"الحمدلله يوم جميل مع الجمهور العظيم، حضرنا

الفيلم و الحمدلله و الشكر لله ردود الأفعال حلوة جداً، زنزانة ٧ في كل السينمات في مصر و السعودية و الامارات"، وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات، وباركوا له على نجاح الفيلم.

كما هنأته الفنانة منة فضالي قائلة:"مبروك يا

كومي"، وعلق الفنان طارق الإبياري عليه قائلاً:"ألف مبروك يا حبيبي"، وعلقت الفنانة مي نور الشريف عليها قائلة:"ألف مبروك"، وهنأته الفنانة صفاء سلطان قائلة:"الف مبروك ربنا يوفقك على طول".

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يذكر أن فيلم فيلم "زنزانة 7" بطولة: أحمد التهامى، عبير صبري، مدحت تيخا، مايا نصرى، ‏إيهاب فهمى، منة فضالى، من تأليف : حسام موسى، و‏إخراج: إبرام نشأت، والذي يعرض حالياَ في دور العرض السينمائية.