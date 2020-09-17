الأربعاء.. حفل ماجد المهندس في الرياض

يحيي الفنان ماجد المهندس، حفلاً غنائياً، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني هناك.

يقام الحفل يوم الأربعاء القادم الموافق 23 سبتمبر، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وتم تقسيم أسعار التذاكر

إلى 5 فئات، حيث تبدأ الفئة الأولى بـ 1150 ريال سعودي، وأعلى فئة سجلت 6900 ريال، وتم نفاد 3 فئات من التذاكر، مع البيع السريع للفئتين الباقيتين.

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تشهد الملكة خلال الأسبوع القادم، احتفالات فنية ضخمة باليوم الوطني في عدد من مدن المملكة "الدمام، جدة، الرياض"، بوجود أبرز نجوم العالم العربي، ومنهم "راشد الماجد، أصيل أبو بكر، أحلام، عبادي الجوهر، داليا مبارك"، بالإضافة إلى نجوم الغناء المصري"عمرو دياب، محمد حماقي، أنغام، تامر عاشور".