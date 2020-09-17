السيارة التي كادت تودي بحياة الطفلين
في مقطع فيديو يحبس الأنفاس، أكرم الله طفلين صغيرين جداً بالحفظ والسلامة من سيارة كادت ان تقضي على طفولتهما، بطريقة مجنونة وغير مغهومة.
وقد نجا الطفلين الصغيرين من موت شبه محقق بعد أن اقتحمت سيارة بسرعة جنوينة إحدى محال التجارية في جنوب شرقي تركيا، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
ويظهر في مقطع مصور التقتطه كاميرات المراقبة بأحد شوارع محافظة غازي عنتاب سيارة بيضاء فقد سائقها السيطرة عليها لتقتحم محلا تجاريا بكامل عزمها.
وأنقذت بضعة سنتميرات طفلين صغيرين كانا بقرب المحل من الموت بعد أن كادت تلك السيارة المجنونة أن تهرسهما تحت إطاراتها.
ويبدو في الفيديو طفلة صغيرة تهرب خائفة وهي تصرخ من الرعب بعد أن شاهدت الموت يقترب لكي يلامس جسدها، فيما كان طفل صغير يجلس على كرسي صغير.
وأوضحت التقارير أن ثلاثة أشخاص بالغين أصيبوا بجروح، وجرى نقلهم إلى المستشفى على وجه السرعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: لن تصدق كيف نجا هذان الطفلان من اصطدام سيارة مجنونة بهما! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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