برشلونة مهدد بفقدان كومان..لهذه الأسباب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

ينتظر عشاق الفريق الكتالوني بفارغ الصبر ، انطلاق منافسات الدوري الأسباني لمشاهدة المدير الفني الجديد لفريق برشلونة وهو يدير المبارايات في المنطقة الفنية ، ولكن قد يحرم الكثيرين من هذه المشاهدة لأول ثلاثا جولات من اانطلاق الدوري .

يواجه برشلونة، خطر فقدان خدمات الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق على مقاعد البدلاء خلال مواجهة فياريال بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وينتظر أن يخوض برشلونة أولى مبارياته في الموسم الجديد من الليجا ضد فياريال يوم 27 سبتمبر/ أيلول الثاني، حيث إنه لم يخض الفريق أول جولتين بقرار من رابطة الدوري لمشاركته في دوري أبطال أوروبا خلال أغسطس/ آب الماضي.

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وبحسب محطة “كادينا كوبي” الإذاعية الإسبانية، فإن الاتحاد الإسباني لكر القدم لن يستطيع تسجيل كومان في سجلاته كمدرب لبرشلونة، بسبب عدم حل أزمة عقد المدرب السابق كيكي سيتين مع إدارة النادي الكتالوني.

ولم يتوصل برشلونة حتى الآن لاتفاق مع سيتين، فيما يخص تسوية العام المتبقي له في عقده الذي ينتهي في صيف 2021، حيث أن الخلافات لا تزال مستمرة بين الطرفين، فيما يخص شروط إنهاء التعاقد.

وكان برشلونة أعلن إقالة سيتين، الشهر الماضي، عقب الهزيمة الكارثية من بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن برشلونة أعلن التعاقد مع كومان بعقد يمتد حتى صيف 2022، بعد إنهاء الأخير لتعاقده مع منتخب هولندا.