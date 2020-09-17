الأول من نوعه بالعالم. سوبر ماركت خاص للمصابين بالتوحد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

في خطوة إنسانية لدعم مرضى التوحد ، وتخفيفا للمعاناة التي يواجهها الأشخاص المصابون بالتوحد ، افتتح أول سوبر ماركت في العالم مخصص ومناسب للأشخاص المصابين بالتوحد في الـ10 من سبتمبر الجاري في إقليم لومبارديا بشمالي إيطاليا.

مع موظفين مؤهلين لدعم وتلبية احتياجات العملاء من أصحاب الهمم المصابين بالتوحد، افتتح فرع جديد لـ”كوب Coop” (عبارة عن نظام لتعاونيات المستهلكين الإيطاليين يقوم بتشغيل أكبر سلسلة سوبر ماركت في إيطاليا)، في مدينة مونزا الإيطالية، وفقا لموقع “فان بيدج” الإيطالي.

يقع المتجر في منطقة مهجورة لسنوات، وبفضل إعادة التطوير التي تراعي وتهتم بالاستدامة البيئية، أصبحت الآن موطنا لمتجر مبتكر “صديق للتوحد Autism Friendly”.

صمم المتجر ليوفر بيئة مثالية للأشخاص المصابين بالتوحد وعائلاتهم، فكل شيء بداخله معد للاسترخاء وتهدئة العقل، حيث الإضاءة أقل شدة، ولا تصدر السماعات أي أصوات تنبيه أو ضوضاء، وصور توضيحية لما هو موجود على الأرفف، ومكبرات الصوت ذات أصوات أقل ارتفاعا.

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كما سيكون للمصابين بالتوحد ورفقائهم الأولوية عند خزانات الدفع وأيضا عند الخروج وعند المدخل سيحصلون على خريطة للسوبر ماركت مع لافتات توضيحية.

وتتميز الصور التوضيحية الموجودة داخل ممرات المتجر الفريد من نوعه، والتي صنعت وفقا لمعايير تواصل خاصة، والتي خضعت لعلماء النفس العصبي الخبراء في مرض التوحد، بأنها ستساعد المصابين بالتوحد على توجيه أنفسهم بين المنتجات.

صنعت الصور التوضيحية داخل المتجر بالتعاون مع Alla3، وهي منظمة غير ربحية تديرها 3 أمهات لأطفال من أصحاب الهمم، بهدف جعل العالم مكانا أكثر ملاءمة لهؤلاء الصغار، ومن ثم تنفيذ المشروع الذي قدمته الجمعية الإيطالية إلى Coop Lombardia (واحدة من 7 تعاونيات استهلاكية كبيرة في نظام Coop) والتي رحبت به بأذرع مفتوحة وقررت تنفيذه بحماس كبير.

نقطة قوة وتميز أخرى لهذا السوبر ماركت الجديد، هي تدريب موظفيه بشكل خاص من خلال حصولهم على دورة تدريبية على يد علماء النفس والمعالجون النفسيون الخبراء في التوحد من أجل الحصول على الأدوات اللازمة المتاحة لتسهيل التواصل مع أصحاب الهمم.