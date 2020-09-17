حسام الحسيني مخرج كليب محمد رمضان الأخير يكشف حقيقة إصابته بـ"كورونا"

رنا صلاح الدين - انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة النجم محمد رمضان ومخرج كليبه الأخير حسام الحسيني بفيروس "كورونا" أثناء تصوير فيديو كليب "يا حبيبي" في دبي.

وخرج حسام الحسيني، لينفي تلك الأخبار المتداوله مؤكدًا أنه صحته جيدة وبخير، وكتب عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"أنا زي الفل ومفيش أي حاجة.. الخبر ده كل الصحفيين بعتهولى.. مش عارف مين ده وجايب الخبر منين وبينشره على أي أساس".

حسام الحسيني

وطرح كليب أغنية "يا حبيبي"، من قبل أسبوع، وتعاون فيها النجم محمد رمضان مع المطرب العالمي ميتر جيمس، وتخطت حاجز الـ10 مليون مشاهدة

عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".