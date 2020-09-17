شاهد.. بسمة في المقابر لهذا السبب!

رنا صلاح الدين - تشارك الفنانة بسمة، في فيلم "قبل الأربعين"، الذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن، ويدور في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي أيضًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت من خلاله بسمة في المقابر من أجل تصوير بعض مشاخد العمل هناك، وتحدثت عن الظلام الذي يحيط فريق العمل لدرجة عدم تمكنهم من رؤية أي شئ.

فيلم "قبل الأربعين" من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولته كل من بسمة وإيهاب فهمي وداليا مصطفى ومحمد علي رزق، ومجموعة أخرى من الضيوق من المقرر مشاركتهم كضيوف شرف.

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وخاضت الفنانة بمسة الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "شاهد عيان"، بطولة الفنان حسن الرداد، والذي دارت أحداثه في إطار درامي، حول حياة ضابط شرطة ومحاولاته في البحث عن زوجته الصحفية ندى بعد اختفائها وأوهام الخاطفين له بأنها قُتلت.

المسلسل من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي ويشارك في بطولته بسمة وهنا شيحة ووليد فواز ومحمد لطفي وريم عبدالقادر.