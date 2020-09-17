عاجل بالفيديو.. أول ظهور لبهاء سلطان بعد إعلانه فسخ التعاقد مع نصر محروس

رنا صلاح الدين - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حديث للفنان بهاء سلطان، وذلك في أول ظهور له بعد إعلانه أمس، فسخ تعاقده مع شركة "فري ميوزيك" للمنتج نصر محروس.

بهاء سلطان ظهر في مقطع الفيديو خلال إحيائه حفل زفاف، ويقوم بغناء أغنيته الشهيرة "يا ترى"، وقد عبر جمهوره عن سعادتهم الشديدة بعودته للغناء من جديد.

وكان الفنان المصري بهاء سلطان قد أعلن فسخ تعاقده مع شركة "فري ميوزيك" للمنتج نصر محروس .

بهاء سلطان نشر، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"، صورة لآية قرآنية: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم"

الفنان المصري علق قائلا: "الحمد لله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك (نصر محروس)".

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بهاء سلطان

ومن جانبه، كذّب المنتج نصر محروس المطرب المصري، حيث قال: "ما كتبه بهاء سلطان مغاير للحقيقة تماما، فهو عكس الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة المختصة أمس الثلاثاء برفض الدعوى الفرعية المقدمة من بهاء سلطان، والتي يقول فيها إن مدة عقده مع فرى ميوزك قد انتهت".

وأضاف، في تصريحات صحفية: "المحكمة حكمت بإلزام بهاء سلطان بالتنفيذ العينى وملحقه، وهو تقديم الألبومين المتبقيين مع شركة فري ميوزك، حيث أن التعاقد كان تقديم 3 ألبومات غنائية في 3 سنوات".

يذكر أن الخلاف بين بهاء سلطان ونصر محروس، بدأ في عام 2014، وقت طرحه ألبوم "سيجارة"، والذي لم يخرج إلى النور بسبب الأزمة التي وصلت إلى المحكمة عام 2015.

وأقام المنتج المصري دعوى قضائية ضد سلطان، طالبه فيها بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 1.5 مليون دولار؛ ليقرر بهاء سلطان رفع دعوى قضائية ضد المنتج الفني، لتظل الأزمة بين الثنائي دون حكم قضائي أو حديث بالبرامج التلفزيونية.