رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري محمد صبحي جمهوره بلوحة رسمتها إحدى معجباته، وتضمنت كل "عائلة ونيس"، في مسلسله الشهير "يوميات ونيس". صبحي نشر اللوحة، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"، ووجه الشكر لهذه المعجبة، لافتا إلى أنها رسمت هذه اللوحة باستخدام الحلوى، لكنه عاتبها لعدم استخدامها للعسلية في الرسم. محمد صبحي Advertisements الفنان المصري كتب: "ابنتي " داليا حسني " قررت ترسمنا بشكل مختلف ومبدع .. بشكرها جداً جداً علي مجهودها". وأضاف: "رسمتنا بالشكولاتة والمربي والچيلي والعسل الفارمسيل والبسكوت.. بس أنا زعلان.. فين العسلية ؟". ومسلسل "يوميات ونيس" بطولة محمد صبحي، وسعاد نصر، وجميل راتب، وسامح الشجيع، وهدى هاني، وفادي خفاجة، وريم أحمد، وغيرهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر معجبة ترسم "عائلة ونيس" بالحلوى.. ومحمد صبحي: فين العسلية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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