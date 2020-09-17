حقيقة صلة القرابة بين خالد سرحان ومحسن سرحان

رنا صلاح الدين - ترددت أنباء من قبل عن وجود صلة قرابة تجمع بين الفنان خالد سرحان والفنان الراحل محسن سرحان وشقيقه الفنان شكري سرحان.

خالد سرحان حل ضيفا في برنامج "السفيرة عزيزة" وخلال تقديمه والحديث عن مسيرته، قالت المذيعة إن عم والده هو الفنان محسن سرحان.

محسن سرحان

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الفنان المصري قاطع الإعلامية، وأكد لها أن هذه المعلومة خاطئة، وأنه له الشرف أن يكون هناك علاقة قرابة بينه وبين الفنان شكري سرحان والفنان محسن سرحان، لكن في الحقيقة هو لا يقرب لهما.

وكشف أن والده هو الكاتب سمير سرحان، الرئيس السابق للهيئة العامة للكتاب، ووالدته هي الكاتبة نهاد جاد صاحبة مسرحية "عالرصيف"، لافتا إلى أنه ليس له أقارب من الوسط الفني.

خالد سرحان أكد أنه نفى كثيرا هذه المعلومة الخاطئة، ولكن لا احد يصدق أو يصحح المعلومة.