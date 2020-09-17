آخرهم زواج أنغام وأغنية أصالة وأزمة بهاء ونصر.. أحداث مثيرة أثارت جدلا في 3 أيام

رنا صلاح الدين - على مدار ثلاثة أيام انتشرت أخبار مثيرة لعددًا من الفنانين أثارت جدلًا واسعًا وضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح كل فنان بسبب تلك المواضيع حديث السوشيال ميديا.

ويستعرض في السطور الأتية، "الخليج 365" أبرز الأحداث التي جرت على مدار 3 أيام..

تفاجئ الجميع بإعلان النجم بهاء سلطان، أمس الأربعاء فسخ تعاقده مع شركة "فري ميوزيك" للمنتج نصر محروس ، حيث نشر عبر حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"، صورة لآية قرآنية: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم".

وعلق قائلا:"الحمد لله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك (نصر محروس).

بهاء سلطان

وبعد إعلان بهاء سلطان فسخ تعاقده مع نصر، وهو الأمر الذي عبر فيه الكثير عن فرحتهم الشديدة نظرًا لعودة مرة أخرى بطرح أغاني مميزة خلال الفترة المقبلة، خرج نصر محروس ليكذب بهاء، وقال في تصريحات صحفية: "ما كتبه بهاء سلطان مغاير للحقيقة تماما، فهو عكس الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة المختصة أمس الثلاثاء برفض الدعوى الفرعية المقدمة من بهاء سلطان، والتي يقول فيها إن مدة عقده مع فرى ميوزك قد انتهت".

وأضاف:"المحكمة حكمت بإلزام بهاء سلطان بالتنفيذ العينى وملحقه، وهو تقديم الألبومين المتبقيين مع شركة فري ميوزك، حيث أن التعاقد كان تقديم 3 ألبومات غنائية في 3 سنوات".

لم يلتزم سلطان الصمت، وخرج هو الآخر ليرد على تكذيب المنتج نصر محروس، من خلال نشر صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا:"اولا انتوا واحشني جدا ومبسوط من رد فعلكم وقد ايه بعدي عنكم و الانتظار كان صعب بالنسبالي وأثر معايا نفسيا خلال الفتره الي فاتت".

وأضاف:"بس الحمدلله القضية اخذت شكل من الناحيه القانونيه افضل وقريبا هطلع اوضح ما ترتب علي الجلسة الاخيره من القضية والتي كانت امس 9/15 ".

بهاء سلطان

جدل أغنية أصالة "رفقا"

تعرضت النجمة السورية أصالة نصري، لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح ألبومها الخليجي الجديد مباشرة، وذلك بسبب أغنية"رفقًا" التي بسببها تصدرت هاشتاج "اصالة_اخرسي" عبر "تويتر".

انتقاد وهجوم الكثير على أصالة جاء بسبب كلمات الأغنية التي وصفت فيها النساء بأنهن ضعيفات مستعينة بكلمات من أحاديث الرسول "صلى الله عليه وسلم"، وتحديدًا في المقطع:" رفقاً بمن عنهن قيل، استوصوا خيرا بالنساء، فقد خلقن بضعفهن، وزادهن الله حياء".

وانقسم المتابعين بعد هذه الجدل إلأى مؤيد ومعارض، فمنهم من رأى أن الأغنيها فيها إهانة للمرأة وآخرون رأوا أن الأغنية دعوة لمعاملة النساء معاملة بالحسنى.

ولم تخرج أصالة حتى الآن كي تتحدث عن الهجوم التر تعرضت له أو توضح المقصود بكلمات الأغنية.

اصالة

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اصالة

اصالة

زواج أنغام "كلاكيت" خامس مرة

ترددت الأقاويل خلال الساعات الماضية حول زواج النجمة المصرية أنغام من قائد فرقتها الموسيقية هاني فرحات، وهو الأمر الذي شكل صدمة للجمهور خاصة لم تمر فترة طويلة على انفصالها عن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وبعد كم الاخبار التي نشرت عن زواج أنغام للمرة الخامسة، وهو الأمر الذي أثار استفزازها خرجت عن صمتها ونفت تلك الأخبار، مطالبة من المواقع تحري الدقة قبل نشر أي أخبار عن حياتها الشخصية.

وكتبت أنغام تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":" الأخبار المتداوله عني غير صحيحه رجاء للمواقع (المحترمه)عدم نشر اخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر".

انغام

تصريحات رضوى الشربيني عن الحجاب

اثارت أيضا الإعلامية رضوى الشربيني، خلال اليومين الماضيين جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها المثيرة عن الحجاب، التي عرضتها لانتقادات لاذعة، وهو ما دفع لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام

بإحالتها للتحقيق.

وقالت رضوى في برنامجها "هي وبس" على قناة CBC،"لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، إوعي تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وطالبت من ترغب في خلع الحجاب، بأن تلتزم بالحجاب وأن تتغلب على شيطانها، قائلة: "إنتي أحسن عند ربنا.. غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها".

وعلى الرغم من الهجوم التي تعرضت له رضوى إلا أن الكثير من الفنانات وقفن بجانبها وقدمن لها الدعم وكان أبرزهم الفنانة بسمة ومي كساب ومايان السيد وغيرهم.

مي كساب