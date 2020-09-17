- 1/2
- 2/2
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
كشفت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم عن إتمام اوراق الطلاق وباركت لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت بدور البراهيم، صورة لرسالة من محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الدمام، تؤكد صدور الصك الرسمي الذي يحمل رقم وثيقة انفصالها رسميًا.
وعلقّت بدور البراهيم على الرسالة بقولها ”وأخيرًا تم انفصالي رسميًا أحب أبارك لنفسي وصحتي وعافيتي ومستقبلي“.
وكانت بدور البراهيم، أعلنت في 31 كانون الثاني يناير الماضي، عن عقد قرانها على شخص لم تكشف عن هويته، مقابل مهر قيمته مليون ريال سعودي (نحو 266 ألف دولار).
كانت هذه تفاصيل خبر بدور البراهيم تبارك لنفسها الطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.