بدور البراهيم تبارك لنفسها الطلاق

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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كشفت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم عن إتمام اوراق الطلاق وباركت لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت بدور البراهيم، صورة لرسالة من محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الدمام، تؤكد صدور الصك الرسمي الذي يحمل رقم وثيقة انفصالها رسميًا.

وعلقّت بدور البراهيم على الرسالة بقولها ”وأخيرًا تم انفصالي رسميًا أحب أبارك لنفسي وصحتي وعافيتي ومستقبلي“.

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وكانت بدور البراهيم، أعلنت في 31 كانون الثاني يناير الماضي، عن عقد قرانها على شخص لم تكشف عن هويته، مقابل مهر قيمته مليون ريال سعودي (نحو 266 ألف دولار).