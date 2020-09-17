إليكم أحداث مسلسل "أسود فاتح"

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أنهى فريق عمل مسلسل "أسود فاتح" تصوير آخر مشاهد المسلسل بعد سبعة شهور من العمل والتصوير رغم الظروف الصعبة التي مر بها قطاع الانتاج التلفزيوني في ظل أزمة كورونا.

العمل الذي خرج من السياق الرمضاني الماضي ينتظره المشاهدون بحماس، وكشف برومو العمل عن أبرز أحداث المسلسل ودور كل ممثل فيه حيث تلعب هيفاء وهبي دور شخصية تتعرض للخيانة العاطفية والغدر .

مأساة هيفاء في الحلقات الأولى

المسلسل يتناول العديد من القضايا التي تظهر مأساة تعيشها بطلة العمل هيفاء وهبي، حيث تتعرض طوال الحلقات لحالات خيانة كثيرة، من كافة الموجودين في محيطها، سواء في حياتها العاطفية أو العملية، رغم أن الحلقة الأولي ستظهر كم الرومانسية والحب بين هيفاء وزوجها الذي يجسد شخصيته معتصم النهار إذ يهديها يخت فى عيد ميلادها، ولكن تتصاعد أحداث المسلسل بعد اكتشافها خيانته لها وتُستكمل بالقبض عليها، بعد اتهامها بجريمة قتل تدخل على إثرها السجن وتقضي فيه فترة قصيرة، وبعد خروجها تكتشف مقتل الكثيرين من أقاربها.

بعدها تقرر هيفاء أن تتبنى طفلين فيما تحاول الانتقام من صديقتها الخائنة، وهو ما تنجح فى تحقيقه بنهاية الحلقة الأخيرة.

قصة حب مع أحمد فهمي

أحمد فهمي يجسد فى العمل شخصية خالد نعمان، الذي يعمل مديرًا لشركات والد هيفاء وهبي، ويخوض مجموعة من المواجهات والمطاردات المثيرة، التي تتسبب في وقوع هيفاء في غرامه، ويظهر فهمي متزوجًا لكن تصاب زوجته بالسرطان وتتوفى ضمن الأحداث، أما شريف سلامة فيجسد شخصية سيف، شقيق هيفاء وهبي، وتتصاعد بينهما الأحداث بطريقة ما.

روجينا إعلامية خائنة

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أما روجينا فتقدم دور إعلامية شهيرة على إحدي القنوات الخاصة، وبمرور الأحداث نكتشف خيانتها لزوجها صاحب القناة الذي يجسد دوره الفنان ناصر سيف، حيث تخونه مع معتصم النهار، وهو الأمر الذي سيشعل من الكثير من الأزمات بينها وبين هيفاء وهبي لينتهي الأمر بالأخيرة في السجن..

محامي حياة هيفاء

بعد دخول هيفاء السجن يأتي دور الفنان صبري فواز الذي يجسد دور محاميها الخاص والذي ينجح في إخراجها من السجن، وفي الفترة القصيرة التي تقضيها هيفاء خلف الأسوار تتعرض للكثير من مضايقات السجينات ولكن الفنانة سلوي عثمان التي دخلت السجن ظلمًا هي الأخرى، وبعد أن تنشأ علاقة صداقة طيبة بينها وبين هيفاء تتولى مهمة الدفاع عنها وسط السجينات.

فريق العمل

«أسود فاتح» بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.