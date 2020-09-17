شكرا لقرائتكم خبر عن كيث أوربان وبينك يقدمان دويتو جديد بعنوان One Too Many.. كلمات وصوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاون النجم الأسترالى الشهير كيث أوربان مع النجمة الأمريكية بينك وذلك فى أغنية سينجل جديدة أطلقها كيث على قناته الخاصة بموقع يوتيوب، وتحمل الأغنية التي جمعت أوربان قاضى برنامج " American Idol judge " وبينك اسم " One Too Many " ، وهو التعاون الذى فاجأ الكثيرين ، حيث عمل الثنائي في سرية تامة علي الأغنية .

و أغنية " One Too Many " هي واحدة من أغنيات ألبوم كيث أوربان الجديد " The Speed of Now Part 1 " الذي سيطلق غد الجمعة .

كلمات احدي مقاطع الأغنية :

I don’t remember much about last night

Woke up on a couch sun-rise

Saw the living room through these bloodshot eyes of my mine, cold sober

You didn’t like that I come home late

4am but it’s a Friday babe

And I’ve been working hard

Can’t you give me some space ‘steada shoutin’ out ‘Oh my God’

Oh yeah

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Oh yeah

I go out with some new friends

But it just makes me miss you more...

I spent all my money

Drinking on my own yeah

In this bar just sat here

Staring at my phone

And I keep second guessing

Where did I go wrong

I know I’m proud

But I’ve had one too many

Come take me home