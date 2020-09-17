شكرا لقرائتكم خبر عن كيث أوربان وبينك يقدمان دويتو جديد بعنوان One Too Many.. كلمات وصوت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاون النجم الأسترالى الشهير كيث أوربان مع النجمة الأمريكية بينك وذلك فى أغنية سينجل جديدة أطلقها كيث على قناته الخاصة بموقع يوتيوب، وتحمل الأغنية التي جمعت أوربان قاضى برنامج " American Idol judge " وبينك اسم " One Too Many " ، وهو التعاون الذى فاجأ الكثيرين ، حيث عمل الثنائي في سرية تامة علي الأغنية .
و أغنية " One Too Many " هي واحدة من أغنيات ألبوم كيث أوربان الجديد " The Speed of Now Part 1 " الذي سيطلق غد الجمعة .
كلمات احدي مقاطع الأغنية :
I don’t remember much about last night
Woke up on a couch sun-rise
Saw the living room through these bloodshot eyes of my mine, cold sober
You didn’t like that I come home late
4am but it’s a Friday babe
And I’ve been working hard
Can’t you give me some space ‘steada shoutin’ out ‘Oh my God’
Oh yeah
Oh yeah
I go out with some new friends
But it just makes me miss you more...
I spent all my money
Drinking on my own yeah
In this bar just sat here
Staring at my phone
And I keep second guessing
Where did I go wrong
I know I’m proud
But I’ve had one too many
Come take me home
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