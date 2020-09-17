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كيث أوربان وبينك يقدمان دويتو جديد بعنوان One Too Many.. كلمات وصوت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاون النجم الأسترالى الشهير كيث أوربان مع النجمة الأمريكية بينك وذلك فى أغنية سينجل جديدة أطلقها كيث على قناته الخاصة بموقع يوتيوب، وتحمل الأغنية التي جمعت أوربان قاضى برنامج " American Idol judge  " وبينك اسم " One Too Many " ، وهو التعاون الذى فاجأ الكثيرين ، حيث عمل الثنائي في سرية تامة علي الأغنية .

و أغنية " One Too Many " هي واحدة من أغنيات ألبوم كيث أوربان الجديد " The Speed of Now Part 1 " الذي سيطلق غد الجمعة .

كلمات احدي مقاطع الأغنية :

 

I don’t remember much about last night

Woke up on a couch sun-rise

Saw the living room through these bloodshot eyes of my mine, cold sober

You didn’t like that I come home late

4am but it’s a Friday babe

And I’ve been working hard

Can’t you give me some space ‘steada shoutin’ out ‘Oh my God’

 

Oh yeah

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Oh yeah

I go out with some new friends

But it just makes me miss you more...

 

I spent all my money

Drinking on my own yeah

In this bar just sat here

Staring at my phone

And I keep second guessing

Where did I go wrong

I know I’m proud

But I’ve had one too many

Come take me home

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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