شكرا لقرائتكم خبر عن أوركسترا القاهرة السيمفونى يبدأ موسمه الـ62 بمؤلفات بيتهوفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود أوركسترا القاهرة السيمفونى لتقديم أعمال المؤلف الألمانى الشهير لودفيج فان بيتهوفن، فى أولى حفلات موسمه الـ62، الذى يقام فى الثامنة مساء السبت 19 سبتمبر على المسرح الكبير بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى.

يتضمن الحفل السيمفونية الثامنة والسيمفونية الثالثة ( ايرويكا )، التى تحمل اسم البطولية، وأتمها بيتهوفن مطلع عام 1804، وأهداها لنابليون والروح الثّورية التى خيمت على أوروبا فى ذلك الوقت .

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لودفيج فان بيتهوفن، مؤلف موسيقى ألمانى، ولد فى ديسمبر 1770، وتوفى مارس 1827، ويعد أحد أبرز عباقرة الموسيقى باعتباره مبدعا لأعمال موسيقية خالدة.

يُذكر أن الموسيقار العالمي بيتهوفن ولد في ديسمبر 1770، وتُوفي في مارس 1827، وكان لودفيغ فان بيتهوفن ملحناً وموسيقاراً وعازف بيانو ألمانيا، ويعد أحد الشخصيّات البارزة في الحقبة الكلاسيكية ويُعتَبرُ من أعظَم عباقرة الموسيقى في جميع العصور وأكثَرهم تأثيرًا، ويعود الفضل له في تطوير الموسيقى الكلاسيكيّة وعاش بيتهوفن في مسرح آن دير فين كمؤلف موسيقي لتأليف أوبرا "فيديليو"، وتم عرض النسخة الأصلية من الأوبرا في 1805 بقليل من النجاح.