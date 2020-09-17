شكرا لقرائتكم خبر عن ملك وليلى تهنئان والدهما أحمد زاهر على عرض فيلمه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت كل من ملك وليلى ابنتى الفنان أحمد زاهر على تهنئته على فيلمه الجديد "زنزانة 7" بعد طرحه فى السينمات أمس الأربعاء، وكتبت ملك عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "قد إيه أنا بحبك وفخورة بيك، وقد إيه كان واحشني كل تفاصيل وشك وتعبيراتك اللي ملهاش حل على شاشة السينما بالذات وقد إيه كنت قاعدة مبسوطة وفخورة ومنبهرة بيك مبروك يا أحلى وأجمد ممثل فى مصر بحبك يا زيزو"، كما كتبت ليلى، قائلة: "مبروك يا حبيبى".



ليلى زاهر

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ملك أحمد زاهر

طرح صناع "زنزانة 7" الفيلم بدور العرض السينمائى أمس الأربعاء، ليكون متاحا أمام الجمهور، وكان صناع فيلم "زنزانة 7" طرحوا البوستر الرسمى للعمل ويتصدره النجمان أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى، ويجسد الأخير ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فى الفيلم عدد من الوجوه ‏الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏

فيلم "زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا نصرى وعبير صبرى وإيهاب فهمى ومنة ‏فضالى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏