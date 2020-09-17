شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلادها.. عبلة كامل أم العروسة.. استرجع ذكرياتك مع فرح سنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مسلسل ظل خالدا بحب جمهوره، هذا هو حال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي نجح فى تحقيق شعبية كبيرة حتى وقتنا هذا رغم مرور أكثر من 24 عاما على بدء عرضه لأول مرة، وكلما تتم إعادة عرض المسلسل عبر إحدى القنوات المصرية، سرعان ما يتحول لتريند عبر منصات السوشيال ميديا.

ويحل اليوم عيد ميلاد النجمة عبلة كامل ونسترجع الذكريات مع فرح "سنية" ودور الأم البسيطة التي كانت تجسد دور بائعة الكشرى قبل زواجها من عبد الغفور البرعى "نور الشريف"، وتبدأ معه رحلة الكفاح حينما بدأ حياته العملية في وكالة الحاج إبراهيم سردينة، حتى أصبح صاحب عمل خاص يجني منه ثروة كبيرة، وهناك مشاهد لن ننساها وتظل في أذهان الجمهور حتى الأن، وهو مشهد "فرح سنية" نجلة المعلم عبد الغفور البرعى، وخطفت عبلة كامل الأنظار إليها لبساطتها في التمثيل وفي مشهد فرح سنية ابنتها في الأحداث ظهرت بساطة وكوميديا عائلة عبد الغفور البرعى.

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مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" يعرض حاليا على فضائية نايل دراما، وتدور احداثه حول قصه نجاح و صعود من القاع الي القمة للفنان نور الشريف "عبد الغفور البرعى"، من وكالة الفنان عبد الرحمن ابو زهرة "الحاج ابراهيم سردينة"، الي ان اصبح صاحب ثروة ضخمة يجنيها من محله الخاص به وفي اثناء ذلك يجب بالفنانة عبله كامل في دور "فاطمة" بائعة الكشري، وكانت فاطمة تبادله الاعجاب ومع مرور الايام تزوجها و انجبت له ولده محمد رياض في دور ابنه "عبد الوهاب"، واربع فتيات "بهيرة وسنية ونظيرة ونفيسة"، ورغم وجود الثروة و كل اسباب السعادة المتوفرة لعبد الغفور البرعى ولكنه لم يكن سعيدا بسبب غياب ابنه الوحيد عبد الوهاب واصراره علي الاعتماد علي ذاته و بناء عالم خاص به بعيدا عن والده .