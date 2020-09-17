شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يتبول على إحدى جوائز الجرامى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمى كانى ويست يعيش فترة تخبط لا يمكن إنكارها بدءا من تصريحاته الأخيرة التى كانت تجعله متصدرا لأعم وأشهر المواقع الفنية في العالم وصولا لنشره أمس مقطع فيديو قصير يظهر مدى احتقاره لجائزة الجرامى التى يسعى للوصول لها كل مغنى فى العالم.

ونشر كانى ويست البالغ من العمر 43 عاما مقطع فيديو قصير وهو يتبول علي جائزة الجرامي التي تحمل اسمه وهو المقطع الذي اثار ضجة حول العال، حيث يعد تصرفا غير مسئول ووصفه الكثيرين بتصرف "حقير".

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كاني ويست قرر أن يظهر تمسكه بالتدين بشكل واضح وصريح فقد صدم البعض بالمجتمع الأمريكى، حيث طلب ويست من موظفي حملته الانتخابية الامتناع تماما عن ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، فى محاولة لخفض معدلات الإجهاض.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن كاني ويست البالغ من العمر 43 عاما مثلما طلب من الموظفين السياسيين العاملين في حملته الامتناع عن ممارسة الجنس خارج إطار الزواج ، فهو أيضا طالب بنفس الطلب من أولئك الذين يعملون في ألبومه الأخير " Jesus Is King " ، و هو الخبر الذي تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة ، و من ابرزها : " nzherald " .

بينما أشار موقع " فوربس " أنه بالرغم من غرابة الطلب إلا أنه يتماشى تماما مع بعض الأفكار التي عبر عنها كاني ويست خلال حملته ونسبها إلى معتقداته الدينية المسيحية ، مثل النفور من تنظيم الأسرة وإجراءات الإجهاض.