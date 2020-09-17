شكرا لقرائتكم خبر عن جاكى شان ينجو من الغرق بعد انقلابه من جت سكى خلال تصوير فيلم جديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجى النجم العالمى جاكى شان من الغرق خلال تصوير أحدث أفلامه "فانجارد"، وذلك بعد انقلابه من جت سكى، أثناء تصوير أحد المشاهد فى البحر، حيث انقلب القارب الذى كان يقل جاكى شان هو وممثلة أخرى فى الماء، وتمت محاصرتهما بين القارب وصخرة.

وصرح جاكي شان بعد نجاته: "إنها لقطة فيلم عادية، لكنني كدت أن أغرق أثناء تصويرها. انقلب القارب وكنت عالقا تحت الماء"، وظل تحت الماء لمدة أكثر من 40 ثانية حتى تمكن من الخروج بسلام، قائلا :"لا أتذكر تماما ما حدث بالضبط. كان الأمر كما لو أن هناك قوة إلهية تساعدني. دفعت القارب بعيدا، و"بوم"، أخذني التيار المائي للخارج"، وفقا لمجلة "فاريتي".

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جاكي شان

كانت ردة فعل شان الأولى بمجرد خروج رأسه من الماء هو العثور على شريكته ميا. لحسن الحظ نجا كلا الممثلين من هذا الحادث. لكن من وجهة نظر الآخرين في طاقم التصوير، كانت لحظة مرعبة.

من ناحية أخري أكد الفنان المصرى العالمى سيد بدرية أن فيلمه الجديد الذى انتهى من تصويره "Vanguard" أمام النجم العالمى جاكى شان سيعرض يوم 30 سبتمبر الجارى، والذى يتناول موضوع كيفية القضاء على الإرهاب فى العالم، والفيلم يعد أضخم إنتاج عالمى فى الوقت الحالى وتم تصويره فى عدة دول أماكن حول العالم منها لندن ودبى والصين والهند .

وكشف بدرية لـ"الخليج 365" عن الشخصية التي يقدمها في العمل قائلا : أقدم شخصية عربي يساعد جاكي شان في القضاء علي مجموعة من الإرهابيين والإمساك برئيس عصابتهم، حيث تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن حول شركة أمنية تُدعى "فانجارد"، تمثل الشىء الأخير لمحاسب يبحث عن أمل فى القضاء على الإرهاب بعد استهدافه من قبل منظمة هى الأكثر دموية فى العالم.