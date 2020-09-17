شكرا لقرائتكم خبر عن جيم كارى يقدم شخصية جو بايدن فى مفاجأة الموسم الجديد من Saturday Night Live والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قناة (إن بي سي) التليفزيونية عن مفاجأة كبرى لكل متابعي "Saturday Night Live"، بإعلان أن الممثل الكوميدى جيم كاري سيجسد شخصية مرشح الحزب الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن فى الموسم الجديد من البرنامج، بالتزامن مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية التى تشتعل حدتها أكثر من أى وقت مضى بين بايدن وترامب.



جيم كارى

ويعود البرنامج الكوميدى الذى يُبث منذ عام 1975 إلى الشاشات فى الثالث من أكتوبر فى موسمه السادس والأربعين، وبالتالى سيكون الجمهور على موعد مع حلقة خاصة مع جيم كارى، الذى سبق وظهر فى برنامج "Saturday Night Live" عدة مرات خلال السنوات الماضية، ويعود الآن للعب دور بايدن.

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بايدن

من ناحية أخرى آخر أعمال جيم كارى كان Sonic the Hedgehog مع بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.

ويدور فيلم Sonic the Hedgehog حول مساعدة شرطى فى بلدة جرين هيلز الريفية "سونيك" على الهروب من الحكومة التى تتطلع للقبض عليه.

Sonic the Hedgehog أو القنفذ سونيك، هى سلسلة ألعاب فيديو انتجن عام 1991 وحققت اللعبة مبيعات وصلت لاكثر من 360 مليون نسخة حول العالم، وتدور قصتها حول احتفال القنفذ "سونيك" مع الأصدقاء، ليظهر كائن غريب يعرف بـ"ملتهم الزمان" Time Eater ويسحب الجميع نحو ثغرات زمنية، ويرمى كلا منهم فى فترة ما من التاريخ، ويجب على "سونيك" إنقاذ الجميع وإيقاف الكائن.