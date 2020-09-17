شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة الكوميكس.. شاهد أشهر أفشات عبلة كامل فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة عبلة كامل، اليوم الخميس، بعيد ميلادها، ولا تعد عبلة كامل نجمة فى التمثيل فقط، بل أيضا نجمة من نجوم "السوشيال ميديا"، فتعبيرات وجه عبلة المختلفة جعلتها بطلة "الكوميكس" الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة صورتها المميزة وهى تجلس على الكنبة فى مسلسل " لن أعيش في جلباب" التي يتم استخدمها بكثره فى الكوميكس، كما أن جملها الشهيرة وقفشاتها في الأفلام يتم تداولها كثيرا فى الحياة اليومية.

"خدوا 6 رايح خدوا 4 جاى" جملة قالتها عبلة كامل من فيلم سيد العاطفي، يتم استخدمها كوميكس بعد المباريات المهمة، ومن مسلسل لن أعيش في جلباب أبى عند حديثها مع بناتها لتنظيف الشقة وهما يخططان للخروج تم استخدامه بكثره في الكوميكس حديث قصير حزين بين الأم وابنتها يوم الجمعة، ودور خالتي فرنسا التي لعبته عبلة كامل أيضا في فيلمي "خالتي فرنسا" و"اللمبي".

وعبلة كامل تخرجت في كلية الآداب قسم مكتبات عام 1984. بدأت في مسرح الطليعة، وكان أول عمل لها المشاركه في مونو دراما (نوبة صحيان)، ثم عملت مع محمد صبحي فى مسرحية (وجهة نظر)، ومع لينين الرملي في مسرحيات عديدة منها (وجع دماغ، الحادثة).

اكتسبت شهرة كبيرة من عملها في المسلسلات التلفزيونية مثل (ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، الشهد والدموع، هوانم جاردن سيتي). شاركت في السينما في أفلام (الوداع يا بونابرت، اليوم السادس، سيداتي آنساتي، قشر البندق)، كما شاركت في سينما الشباب في أفلام (اللمبي، كلم ماما، اللي بالي بالك، خالتي فرنسا).









Advertisements







