تراند اليوم : إعلامي مصري: قررت الزواج دون إنجاب أطفال

كشف الإعلامي المصري، شريف مدكور عن اعتزامه الزواج من دون إنجاب.

وقال مدكور خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة (CBC) إنه لم يتزوج حتى الآن، لكونه شخصًا منظمًا ودقيقًا للغاية واعتاد على نظام حياته والحفاظ على أشيائه.

وأشار إلى أنه يعيش حتى الآن في منزل أسرته، وأن مشكلته مع التنظيم ليست بسبب خوفه من زوجته، لكنها بسبب تخوفه من الأطفال، وهو ما يعاني منه حاليًا مع أبناء أخوته.

أوضح مدكور أنه قرر أن يتزوج دون إنجاب أطفال، لكنه نفى وجود أي مشروع حالي للزواج.

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وسبق ان لاحقت الاتهام بالمثلية مدكور الذي اكتسب شهرته من خلال ظهوره في البرامج الاجتماعية وبرامج الطبخ. وعلى الرغم من نفيه ذلك، لكنه دافع عن حقوق المثليين واعتبر "لديهم أكبر نسبة من الذكاء والإبداع وأنهم ضحايا عدم وجود ثقافة جنسية".

ووصف مدكوور نفسه بأنه شخص محافظ يرفض التجاوزات في التعامل من أي امرأة، كما لا يحب أن يذهب مع أصدقائه إلى الشواطيء عند سفرهم خارج مصر، وعدم حبه لحياة السهر في الأماكن الليلية، مؤكدًا تفضيله قضاء السهرات المنزلية وعدم التواجد في أي مكان لا يمكن لطفل دخوله.